Залужный показал работу расчета американской гаубицы М777 6.01.2024, 16:07

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Украинские артиллеристы работают и в дождь, и в снег, чтобы поддержать пехоту.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 6 января в Telegram опубликовал видео работы украинских артиллеристов.

- Неблагоприятная погода не мешает боевой работе военнослужащих 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины, – отметил главком.

По его словам, на видео попала работа расчета американской гаубицы М777, которая уничтожает врага в любых условиях.

- Мы готовы работать и в дождь, и в снег, чтобы поддержать пехоту на переднем крае. Интенсивность нашей работы зависит от количества полученных целей. Сегодня, например, мы успешно поразили скопление личного состава противника. Чем меньше на нашей земле врагов, тем ближе наша победа, – отмечают артиллеристы.

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