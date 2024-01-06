Как правильно провести ночь перед православным Рождеством 1 6.01.2024, 16:15

О традициях сочельника.

Рождественский сочельник, или Навечерие Рождества Христова, — важный день в православной культуре. Как правильно провести ночь перед Рождеством Христовым и что должно стоять на столе, — рассказал «Минск-Новости».

С Рождественским сочельником связано множество церковных традиций и обычаев. Именно в этот день заканчивается пост, длившийся с 28 ноября.

— Надо дождаться появления на небе первой звездочки и сесть ужинать вместе, всей семьей, — подчеркнул священник. — На стол нужно поставить несколько самых незамысловатых блюд — взвар, хлеб, еще что-то очень простое.

В этот вечер основной едой, по словам священнослужителя, должна быть голодная кутья или сочиво. В основу их приготовления входят крупы, орехи и сухофрукты.

Важно собрать всю семью за столом и помолиться, а после трапезы посетить ночную службу в храме.

В Рождественский сочельник рекомендуется:

- Воздержаться от еды до заката.

- Носить одежду светлых оттенков.

- Избегать конфликтов.

- Не заниматься домашними делами.

- Воздержаться от гаданий.

- Проявлять гостеприимство.

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