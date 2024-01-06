Как правильно провести ночь перед православным Рождеством

Как правильно провести ночь перед православным Рождеством1
- 6.01.2024, 16:15
О традициях сочельника.
Рождественский сочельник, или Навечерие Рождества Христова, — важный день в православной культуре. Как правильно провести ночь перед Рождеством Христовым и что должно стоять на столе, — рассказал «Минск-Новости».
С Рождественским сочельником связано множество церковных традиций и обычаев. Именно в этот день заканчивается пост, длившийся с 28 ноября.
— Надо дождаться появления на небе первой звездочки и сесть ужинать вместе, всей семьей, — подчеркнул священник. — На стол нужно поставить несколько самых незамысловатых блюд — взвар, хлеб, еще что-то очень простое.
В этот вечер основной едой, по словам священнослужителя, должна быть голодная кутья или сочиво. В основу их приготовления входят крупы, орехи и сухофрукты.
Важно собрать всю семью за столом и помолиться, а после трапезы посетить ночную службу в храме.
В Рождественский сочельник рекомендуется:
- Воздержаться от еды до заката.
- Носить одежду светлых оттенков.
- Избегать конфликтов.
- Не заниматься домашними делами.
- Воздержаться от гаданий.
- Проявлять гостеприимство.