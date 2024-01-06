Эксперт: Украине нужны фортификационные сооружения на границе с Беларусью 6.01.2024, 16:28

фото: dpsu.gov.ua

Украинские пограничники обустраивают окопы, укрытия, огневые позиции.

Фортификационные сооружения на границах Украины с Россией и Беларусью строятся и укрепляются. Об этом сегодня, 6 января, сказал спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук в эфире телеканала Freedom.

- Эти фортификации, которые сегодня строятся, с нами надолго. Потому с этими соседями нам, к сожалению, приходится жить и придется жить все время, потому что географические границы никуда не передвинуть. Конечно же, мы можем прогнозировать на стратегическую перспективу, что ситуация изменится — и политическая, и военная, изменятся режимы. Тем не менее, уровни опасности могут становиться чуть ниже, быть минимальными или максимальными, как это происходит сегодня, — отметил гость эфира.

Братчук добавил, что фортификации на границах строятся добротные. Пограничники обустраивают окопы, укрытия, огневые позиции, а также устанавливают заградительный забор с колючей проволокой. И в целом задача, которую поставил президент Украины по сооружению такой защиты, будет выполнена максимально эффективно, считает он.

- Фортификация необходима по всем направлениям — и белорусскому, и российскому И после нашей победы, когда Российская Федерация, я в этом уверен, подпишет капитуляцию перед Украиной, все равно эти сооружения надо будет строить. И в Запорожской области, и в Донецкой, и в Луганской. По всем направлениям. И в Крыму, в том числе, если мы говорим об угрозах, которые будут исходить от Российской Федерации. Поэтому подход абсолютно верный. И я думаю, что эта работа будет продолжаться. Это сегодня реалии, с которыми нам жить постоянно, — резюмировал Братчук.

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