Видео про отличительную особенность многих белорусов стало вирусным в Tik Tok 6.01.2024, 16:45

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фото: minsknews.by

Оно набрало почти 900 тысяч просмотров.

Белорусский комик Евгений Буракевич опубликовал в Tik Tok видео с пустого минского перекрестка ночью, подписав «Как сказать, что ты белорус, не говоря ни слова». Несмотря на отсутствие машин, Евгений ждет, пока на светофоре загорится зеленый для пешеходов, пишет телеграм-канал «БГМ».

Видео набрало почти 900 тысяч просмотров, многие беларусы узнают себя и обсуждают причины такой нашей особенности в комментариях. Большинство вспоминают неприятный опыт с гаишниками, которые любят «выполнять план» на тихих переулках:

«Решил пойти чуть раньше до зеленого — из кустов вышел гаишник и дал штраф».

«У нас просто ГАИ — призрачные гонщики».

«ГАИ материализуются из воздуха, я клянусь».

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