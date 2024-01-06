«Как оформить отказ от наследства в Беларуси, если я живу за границей?» 6.01.2024, 16:58

Разъяснила нотариус.

«В сентябре умерла моя мать. После нее осталась квартира. Я в ней прописана, но живу в России. В свое время мы с мамой договорились, что в случае чего квартира останется моей сестре. Но для этого нужно оформить отказ от наследства, а я в ближайшее время приехать в Беларусь не могу. Как мне правильно поступить в такой ситуации?» - спросила белоруска у редакции «Вечернего Бобруйска».

На вопрос отвечает Татьяна Суринович, нотариус первой нотариальной конторы г. Могилева:

– Если вы желаете отказаться от наследства, то до истечения шестимесячного срока со дня смерти вашей матери, вы можете обратиться к нотариусу по месту своего нахождения, составить заявление об отказе от наследства в пользу сестры, на котором засвидетельствовать подлинность своей подписи в нотариальном порядке и направить такое заявление по почте в нотариальную контору Беларуси по последнему постоянному месту жительства умершей.

Кроме нотариуса подлинность вашей подписи на заявлении об отказе могут засвидетельствовать должностные лица консульских учреждений Беларуси на территории РФ и должностные лица местных исполнительных и распорядительных органов.

Также отказаться от наследства возможно через своего представителя, выдав ему нотариально удостоверенную доверенность, в которой предусмотрены соответствующие полномочия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».