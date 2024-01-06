закрыть
6 января 2024, суббота, 18:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Первые F-16 прибудут в Украину с опозданием на полгода

5
  • 6.01.2024, 17:10
  • 3,426
СМИ: Первые F-16 прибудут в Украину с опозданием на полгода

Речь идет о партии F-16, которую Дания пообещала передать до Нового года.

Передача первых шести истребителей F-16 Украине со стороны Дании не состоится до второго квартала 2024 года. Об этом в субботу сообщило Министерство обороны Дании газете Berlingske (перевод - «Униан»). Речь идет о поставке, которую премьер-министр Дании Метте Фредериксен обещала реализовать к Новому году, акцентирует газета.

- По данным Министерства обороны, шесть самолетов, которые должны были доставить к Новому году, прибудут позже, - пишет издание.

По данным министерства, со стороны Украины все еще не выполнен ряд условий для того, чтобы она могла использовать переданные истребители.

При нынешнем графике, передача самолетов должна состояться во втором квартале 2024 года, уточнило ведомство.

Неясно, какие именно обстоятельства привели к срыву первоначального графика, пишет Berlingske.

При этом Министерство обороны королевства сообщает, что первые шесть украинских пилотов могут быть готовы к боевым полетам на F-16 до весны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі Івонка Сурвіла
Встретить Новый год в библиотеке
Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип