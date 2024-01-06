СМИ: Первые F-16 прибудут в Украину с опозданием на полгода 5 6.01.2024, 17:10

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Речь идет о партии F-16, которую Дания пообещала передать до Нового года.

Передача первых шести истребителей F-16 Украине со стороны Дании не состоится до второго квартала 2024 года. Об этом в субботу сообщило Министерство обороны Дании газете Berlingske (перевод - «Униан»). Речь идет о поставке, которую премьер-министр Дании Метте Фредериксен обещала реализовать к Новому году, акцентирует газета.

- По данным Министерства обороны, шесть самолетов, которые должны были доставить к Новому году, прибудут позже, - пишет издание.

По данным министерства, со стороны Украины все еще не выполнен ряд условий для того, чтобы она могла использовать переданные истребители.

При нынешнем графике, передача самолетов должна состояться во втором квартале 2024 года, уточнило ведомство.

Неясно, какие именно обстоятельства привели к срыву первоначального графика, пишет Berlingske.

При этом Министерство обороны королевства сообщает, что первые шесть украинских пилотов могут быть готовы к боевым полетам на F-16 до весны.

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