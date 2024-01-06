Стало известно, какой налог заплатят владельцы авто престижных марок 6.01.2024, 17:23

фото: caranddriver.com

«Налог на люкс» уже действует.

Повышенные ставки транспортного налога на автомобили престижных марок начали действовать в Беларуси, следует из нового варианта Налогового кодекса.

Отметим, что одним из важных новшеств измененного Налогового кодекса Беларуси, который вступил в силу с 1 января, стало десятикратное увеличение налога на автомобили повышенной комфортности до 3 лет.

При этом пока не озвучивался полный список моделей авто, за которые владельцы заплатят «налог на люкс». Однако известно, что это точно коснется премиальных автомобильных марок Bentley, Maserati, Ferrari и Lexus.

Например, за популярную модель Bentley Flying Spur придется заплатить 1740 белорусских рублей налога, а за новый Maserati Levante - 1310 белорусских рублей.

В целом же все ставки транспортного налога ожидаемо повышаются. Ранее для обычной легковушки с массой не более полутора тонн сумма была 61 рубль, а стала 66. Мотоциклы «подорожали» с 41 до 44 рублей.

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