Пять ярких зарубежных фильмов 2023-го года 6.01.2024, 17:28

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Оторваться от их просмотра будет сложно.

Собрали топ фильмов, которые отметили лучшими многие международные издания. Они отлично подойдут для просмотра зимним вечером.

«Оппенгеймер»

Страна: США, Великобритания.

Жанр: биография, драма, история.

Рейтинг IMDb: 8.4.

История жизни американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, который во времена Второй мировой войны руководил Манхэттенским проектом — секретными разработками ядерного оружия.

«Барби»

Страна: США, Великобритания.

Жанр: комедия, приключения, фэнтези.

Рейтинг IMDb: 6.9.

Самая обыкновенная стереотипная Барби живёт в великолепном розовом Барбиленде, и каждый её день идеален. Она меняет наряды, загорает на пляже, проводит время с другими Барби, день заканчивается шумной вечеринкой с танцами, и в этой позитивной кутерьме с блёстками влюблённый Кен — всего лишь приложение к Барби. Однажды куклу посещают мысли о смерти, и её сделанные под туфли с каблуками ноги вдруг становятся плоскими. Чтобы разобраться в происходящем и вернуть привычный пластмассовый мир, Барби придётся отправиться в мир реальный и найти там свою девочку-хозяйку. За ней увязывается не мыслящий жизни без своего кумира Кен.

«Прошлые жизни»

Страна: США.

Жанр: мелодрама.

Рейтинг IMDb: 8.0.

Нора c детства была влюблена в своего лучшего друга. Но связь между ними прервалась, когда девушка уехала из родного города. Она вышла замуж, стала писательницей и теперь живет в Нью-Йорке. Однажды покой Норы нарушает сообщение в социальной сети — ее первая любовь появляется на горизонте спустя 20 лет. Теперь им предстоит провести вместе неделю и решить, кто они друг для друга.

«Убийца»

Страна: США.

Жанр: триллер, криминал.

Рейтинг IMDb: 6.8.

Высококлассный наемный убийца, склонный к мизантропическому философствованию, поджидает жертву в Париже. Когда всё идёт не по плану, он сам рискует превратиться в мишень и отправляется разбираться с собственными заказчиками.

«Все страхи Бо»

Страна: США, Великобритания, Финляндия, Канада.

Жанр: комедия, драма.

Рейтинг IMDb: 6.7.

Бо уже немолод, он боится всего на свете и старается лишний раз не выходить из дома. Ведь мир состоит сплошь из опасностей, а улицы кишат сумасшедшими, которые только и ждут возможности вломиться к тебе в квартиру и посильнее напакостить. На годовщину смерти отца Бо собирается навестить маму, но кто-то крадёт его чемодан и ключи от квартиры прямо из двери. Это вопиющее происшествие запускает цепочку событий, вынуждающих Бо отправиться в полное странностей путешествие, выходящее за рамки пространства и времени.

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