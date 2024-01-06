В России нарастает куриный кризис 3 6.01.2024, 17:34

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В российских регионах с полок магазинов исчезло мясо.

В России вслед за стремительным подорожанием куриных яиц начался дефицит куриного мяса. В Самаре, Екатеринбурге и Челябинске с полок магазинов исчезли куриные бедра, крылья и грудки, пишет The Moscow Times.

Так, жительница Самары рассказала местным СМИ, что подобный дефицит на куриное мясо ранее не наблюдался, если не было бедер и голеней, то филе и грудка всегда были в наличии, но сейчас ситуация изменилась.

Жители Екатеринбурга добавляют: отсутствие куриного мяса фиксируется в нескольких магазинах города, на полках, где раньше размещалась такая продукция, сейчас пусто.

В свою очередь, жители Челябинска рассказывают, что курица начала пропадать с прилавков магазинов в пятницу, 5 января. При этом в областной Минсельхозе утверждают, что «никаких проблемах с поставками куриного мяса нет».

В то же время цена на курицу в РФ растет на протяжении последнего полугода. Например, в июне стоимость куриного мяса увеличилась на 6,8%. Власти пытаются успокоить россиян, отмечая, заверяя, что рост цены обусловлен сезонными факторами, однако на самом деле причина кроется в сокращении производства.

Напомним, в декабре в России стремительно взлетели цены на куриные яйца, а в целом за год стоимость этого товара увеличилась на 24%. В некоторых регионах цена десятка яиц категории C1 перевалила за 250 рублей. В связи с этим в ряде торговых точек началась поштучная продажа.

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