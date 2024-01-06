Где и во сколько в Минске пройдут богослужения на православное Рождество 6.01.2024, 17:59

ФОТО: АК / БЕЛСАТ

Службы в храмах начнутся 6 января — в Сочельник.

Православные 7 января отмечают один из самых важных христианских праздников — Рождество Христово. Где и когда пройдут торжественные богослужения в Минске — в подборке «Минск-Новости».

Минский Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3)

6 января

17:00 — Исповедь.

17:30 — Всенощное бдение.

23:40 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

6:30 — Исповедь.

6:40 — Часы 3-й, 6-й.

7:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).

9:30 — Исповедь.

9:40 — Часы 3-й, 6-й.

10:00 — Божественная литургия свт. Ионна Златоуста (поздняя).

16:45 — Всенощное бдение.

Свято-Петро-Павловский кафедральный собор (ул. Раковская, 4)

6 января

17:30 — Исповедь.

18:00 — Всенощное бдение.

23:50 — Исповедь.

7 января

1:00 — Часы 3-й, 6-й.

1:30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

6:30 — Исповедь, Часы 3-й, 6-й.

7:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).

9:30 — Исповедь.

10:00 — Божественная литургия свт. Ионна Златоуста (поздняя).

17:30 — Исповедь.

18:00 — Всенощное бдение.

Храм-памятник в честь Всех Святых (ул. Калиновского, 121)

6 января

17:00 — Всенощное бдение.

23:30 — Исповедь.

23:40 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Ионна Златоуста (ночная).

17:00 — Великая вечерня.

Храм Святой Троицы (ул. Калиновского, 119)

6 января

18:00 — Всенощное бдение.

7 января

8:30 — Исповедь.

8:40 — Часы 3-й, 6-й.

9:00 — Божественная литургия свт. Ионна Златоуста (ранняя).

Храм равноапостольной Марии Магдалины (ул. Киселева, 42)

6 января

18:00 — Всенощное бдение.

23:30 — Исповедь.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

6:30 — Исповедь.

7:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).

9:30 — Исповедь.

10:00 — Божественная литургия свт. Ионна Златоуста (поздняя).

Храм Святого Благоверного князя Александра Невского (ул. Козлова, 11)

6 января

18:00 — Всенощное бдение.

23:30 — Исповедь.

23:40 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

8:30 — Исповедь.

8:40 — Часы 3-й, 6-й.

9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).

16:00 — Великая вечерня.

Храм в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» (ул. Притыцкого, 65)

6 января

21:00 — Всенощное бдение.

23:30 — Исповедь.

23:40 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

9:30 — Исповедь.

9:40 — Часы 3-й, 6-й.

10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).

Храм Воскресения Христова (ул. Гамарника, 29а)

6 января

21:15 — Исповедь.

21:00 — Всенощное бдение.

23:40 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

9:50 — Исповедь.

9:40 — Часы 3-й, 6-й.

10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.

17:30 — Исповедь.

18:00 — Всенощное бдение.

Храм апостола Андрея Первозванного (ул. Малинина, 19)

6 января

22:00 — Исповедь.

23:40 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

8:30 — Исповедь.

8:40 — Часы 3-й, 6-й.

9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.

17:45 — Всенощное бдение.

Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (п. Лесной, ул. Троицкая, 31)

6 января

17:00 — Всенощное бдение.

7 января

8:00 — Часы 3-й, 6-й.

8:30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).

17:00 — Всенощное бдение.

Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи (пер. Стахановский, 32)

6 января

21:00 — Исповедь.

22:00 — Всенощное бдение.

23:40 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

7:30 — Исповедь.

8:00 — Часы 3-й, 6-й.

8:30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).

Храм святителя Николая Японского (ул. Лидская, 3)

6 января

21:00 — Исповедь.

22:00 — Всенощное бдение.

7 января

00:00 — Часы 3-й, 6-й.

00:20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

9:50 — Часы 3-й, 6-й.

10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.

17:00 — Всенощное бдение.

Храм Воздвижения Креста Господня (ул. Тимирязева, 96)

6 января

18:00 — Всенощное бдение.

7 января

6:30 — Часы 3-й, 6-й.

7:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.

8:00 — Исповедь.

Храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» (ул. Менделеева, 2)

6 января

18:00 — Всенощное бдение.

22:00 — Исповедь.

23:40 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

8:30 — Исповедь.

8:40 — Часы 3-й, 6-й.

9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.

18:00 — Великая вечерня.

Храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (ул. Грушевская, 50)

6 января

18:00 — Всенощное бдение.

7 января

8:30 — Часы 3-й, 6-й.

9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.

Храм преподобных Кирилла и Марии Радонежских (ул. Каролинская, 7)

6 января

21:30 — Всенощное бдение.

23:30 — Часы 3-й, 6-й.

7 января

00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

10:00 — Исповедь.

9:30 — Часы 3-й, 6-й.

10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.

18:00 — Великая вечерня.

23:40 — Часы 3-й, 6-й.

Свято-Елисаветинский монастырь (ул. Выготского, 6)

6 января

17:30 — Исповедь.

18:00 — Всенощное бдение (Державный храм).

7 января

00:00 — Исповедь (Державный храм).

00:40 — Часы 3-й, 6-й.

1:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).

6:40 — Часы 3-й, 6-й.

7:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (Елисаветинский храм).

8:40 — Часы 3-й, 6-й.

9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (Державный храм).

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