Где и во сколько в Минске пройдут богослужения на православное Рождество
- 6.01.2024, 17:59
Службы в храмах начнутся 6 января — в Сочельник.
Православные 7 января отмечают один из самых важных христианских праздников — Рождество Христово. Где и когда пройдут торжественные богослужения в Минске — в подборке «Минск-Новости».
Минский Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3)
6 января
17:00 — Исповедь.
17:30 — Всенощное бдение.
23:40 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
6:30 — Исповедь.
6:40 — Часы 3-й, 6-й.
7:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).
9:30 — Исповедь.
9:40 — Часы 3-й, 6-й.
10:00 — Божественная литургия свт. Ионна Златоуста (поздняя).
16:45 — Всенощное бдение.
Свято-Петро-Павловский кафедральный собор (ул. Раковская, 4)
6 января
17:30 — Исповедь.
18:00 — Всенощное бдение.
23:50 — Исповедь.
7 января
1:00 — Часы 3-й, 6-й.
1:30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
6:30 — Исповедь, Часы 3-й, 6-й.
7:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).
9:30 — Исповедь.
10:00 — Божественная литургия свт. Ионна Златоуста (поздняя).
17:30 — Исповедь.
18:00 — Всенощное бдение.
Храм-памятник в честь Всех Святых (ул. Калиновского, 121)
6 января
17:00 — Всенощное бдение.
23:30 — Исповедь.
23:40 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Ионна Златоуста (ночная).
17:00 — Великая вечерня.
Храм Святой Троицы (ул. Калиновского, 119)
6 января
18:00 — Всенощное бдение.
7 января
8:30 — Исповедь.
8:40 — Часы 3-й, 6-й.
9:00 — Божественная литургия свт. Ионна Златоуста (ранняя).
Храм равноапостольной Марии Магдалины (ул. Киселева, 42)
6 января
18:00 — Всенощное бдение.
23:30 — Исповедь.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
6:30 — Исповедь.
7:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).
9:30 — Исповедь.
10:00 — Божественная литургия свт. Ионна Златоуста (поздняя).
Храм Святого Благоверного князя Александра Невского (ул. Козлова, 11)
6 января
18:00 — Всенощное бдение.
23:30 — Исповедь.
23:40 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
8:30 — Исповедь.
8:40 — Часы 3-й, 6-й.
9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).
16:00 — Великая вечерня.
Храм в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» (ул. Притыцкого, 65)
6 января
21:00 — Всенощное бдение.
23:30 — Исповедь.
23:40 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
9:30 — Исповедь.
9:40 — Часы 3-й, 6-й.
10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя).
Храм Воскресения Христова (ул. Гамарника, 29а)
6 января
21:15 — Исповедь.
21:00 — Всенощное бдение.
23:40 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
9:50 — Исповедь.
9:40 — Часы 3-й, 6-й.
10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.
17:30 — Исповедь.
18:00 — Всенощное бдение.
Храм апостола Андрея Первозванного (ул. Малинина, 19)
6 января
22:00 — Исповедь.
23:40 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
8:30 — Исповедь.
8:40 — Часы 3-й, 6-й.
9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.
17:45 — Всенощное бдение.
Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (п. Лесной, ул. Троицкая, 31)
6 января
17:00 — Всенощное бдение.
7 января
8:00 — Часы 3-й, 6-й.
8:30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).
17:00 — Всенощное бдение.
Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи (пер. Стахановский, 32)
6 января
21:00 — Исповедь.
22:00 — Всенощное бдение.
23:40 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
7:30 — Исповедь.
8:00 — Часы 3-й, 6-й.
8:30 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ранняя).
Храм святителя Николая Японского (ул. Лидская, 3)
6 января
21:00 — Исповедь.
22:00 — Всенощное бдение.
7 января
00:00 — Часы 3-й, 6-й.
00:20 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
9:50 — Часы 3-й, 6-й.
10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.
17:00 — Всенощное бдение.
Храм Воздвижения Креста Господня (ул. Тимирязева, 96)
6 января
18:00 — Всенощное бдение.
7 января
6:30 — Часы 3-й, 6-й.
7:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.
8:00 — Исповедь.
Храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» (ул. Менделеева, 2)
6 января
18:00 — Всенощное бдение.
22:00 — Исповедь.
23:40 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
8:30 — Исповедь.
8:40 — Часы 3-й, 6-й.
9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.
18:00 — Великая вечерня.
Храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (ул. Грушевская, 50)
6 января
18:00 — Всенощное бдение.
7 января
8:30 — Часы 3-й, 6-й.
9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.
Храм преподобных Кирилла и Марии Радонежских (ул. Каролинская, 7)
6 января
21:30 — Всенощное бдение.
23:30 — Часы 3-й, 6-й.
7 января
00:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
10:00 — Исповедь.
9:30 — Часы 3-й, 6-й.
10:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.
18:00 — Великая вечерня.
23:40 — Часы 3-й, 6-й.
Свято-Елисаветинский монастырь (ул. Выготского, 6)
6 января
17:30 — Исповедь.
18:00 — Всенощное бдение (Державный храм).
7 января
00:00 — Исповедь (Державный храм).
00:40 — Часы 3-й, 6-й.
1:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (ночная).
6:40 — Часы 3-й, 6-й.
7:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (Елисаветинский храм).
8:40 — Часы 3-й, 6-й.
9:00 — Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (Державный храм).