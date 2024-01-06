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NYT: В более чем 20-ти штатах США пытаются не допустить Трампа к выборам

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  • 6.01.2024, 18:13
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NYT: В более чем 20-ти штатах США пытаются не допустить Трампа к выборам
Дональд Трамп

Американцы массово инициировали исключение экс-президента США из избирательных списков.

Американцы массово инициировали исключение экс-президента США Дональда Трампа из избирательных списков. Кое-где суды отклонили такие иски, но в десятках штатов этот вопрос остается на повестке дня, пишет The New York Times (перевод — liga.net) со ссылкой на судебные протоколы.

Официально обжаловали кандидатуру Трампа на выборах президента по меньшей мере в 34 штатах, в то же время множество из этих обжалований были отклонены или не продвигались в суде, отмечают журналисты.

Кроме штатов Колорадо и Мэн, запретивших 45 президенту США участвовать в первоначальных выборах, еще по крайней мере в 20 штатах этот вопрос остается нерешенным.

Трампа обвиняют в подстрекательстве к действиям его сторонников, повлекших штурм Капитолия в январе 2021 года.

Верховный суд штата Колорадо 19 декабря 2023 года постановил, что Трамп вновь лишен права участвовать в выборах из-за того, что своими действиями, повлекшими штурм Капитолия 6 января 2021 года, он совершил мятеж.

За таким же примером последовал суд штата Мэн. Свое решение судья аргументировала 14-й поправкой к конституции США, которая запрещает баллотироваться участникам мятежа.

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