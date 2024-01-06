«Месячная зарплата составляет 3000 евро» 6.01.2024, 18:26

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Белорусские водители честно рассказали, сколько зарабатывают в Европе.

Десятки тысяч белорусов работают водителями грузовиков в Польше, Литве и других странах ЕС. «Наша Нива» поинтересовалась, сколько они реально зарабатывают.

Сколько выходит за сутки?

Кирилл семь лет работает водителем-дальнобойщиком в польской фирме. Мужчина говорит, что за это время его зарплата выросла почти вдвое. Сейчас за сутки он получает около 100 евро.

«Когда начинал в 2017 году, суточные составляли 50 евро, после — 55. Набравшись опыта, я пошел на фирму, где платили уже по 60», — вспоминает мужчина.

Особенно ощутимый рост зарплаты у него был последние 2-3 года. Год назад Кирилл снова перешел в другую фирму. Говорит, что сейчас за сутки работы получает 420 злотых (около 105 евро по текущему курсу).

«Но оплачивают только рабочие дни. Если «крутишь» перерывы по 24 и 45 часов, зарплату не начисляют. Поэтому с учетом выходных, которые все равно проведешь в кабине, выходит где-то 350 злотых (около 87 евро) за сутки пребывания на работе».

Кирилл обычно проводит в рейсе по два месяца, потом на 2-3 недели едет в Беларусь. Мужчина отмечает, что сейчас оказался в выигрыше из-за того, что злотый за последнее время укрепился относительно доллара и евро.

«Три месяца назад евро был по 4,4 злотого, сейчас опустился до 4. Поэтому в валютном измерении зарплата подросла почти на 10%», — говорит собеседник.

«На фирме всегда найдут, за что оштрафовать водителя»

Михаил также работает водителем в польской компании и выполняет рейсы только по ЕС.

«Оплата посуточная, поэтому нет разницы, ты отдыхаешь 1-2 суток или едешь, ведь по факту все равно находишься на работе. Ставка 80 евро в сутки, но с учетом того, что в нашей компании всегда найдут, за что оштрафовать водителя, по факту выходит 75».

Мужчина работает каденциями по 2-3 месяца, потом на месяц едет домой.

«Получается, что за месяц зарабатываешь 2200-2300 евро, но когда месяц сидишь дома, то зарплату не начисляют, поэтому по моим подсчетам с учетом времени, которое проводишь дома, в среднем выходит около 1600 евро в месяц.

Скандинавское направление

Чуть больше зарабатывает Павел, который также работает в польской фирме и выполняет рейсы в скандинавские страны.

«У меня суточная ставка составляет 90 евро, так как скандинавское направление считается более сложным. Мои коллеги, которые ездят по Западной Европе, получают по 75 евро на тентованах фурах и по 80 на холодильниках».

На цистерне по Германии

Больше всех собеседников зарабатывает Валерий, который получил польское гражданство и работает водителем фуры с цистерной в Германии.

«Месячная зарплата составляет 3000 евро, рейсы выполняю только по территории Германии. Оплата стабильная. Те самые деньги за месяц я получаю как в тот месяц, когда каждый день на работе, так и за тот, когда после каденции еду на две-три недели домой».

Не только на фурах

Мужчина, работающий в польской фирме водителем буса категории С, за сутки работы получает 65 евро.

«Раньше работал на бусе до 3,5 тонны, там оплата была тоже посуточная, но больше 45-50 евро за В категорию никто не платит, поэтому параллельно учился на код 95 (курсы для водителей авто категории С, С+Е) и искал работу на грузовик под категорию С», — вспоминает Андрей.

Мужчина, помимо высшей ставки, получил более мягкий режим работы, чем если бы был на легкотонажнике.

«На бусах до 3,5 тонны можно работать без электронного тахографа, достаточно вручную вести тахобук. Они постоянно переписываются, подгоняются, чтобы было больше рабочего времени. В дополнение на малых грузовиках нет запрета движения по воскресеньям. Поэтому это адская работа с невысокой оплатой», — считает Андрей.

Собеседник, который сейчас работает на бусе под грузовую категорию С, говорит, что с учетом ставки 65 евро в сутки учиться на категорию Е и переходить на фуру он не собирается.

«Разница с оплатой для фурщиков около 10-15 евро, но работать на бусе, хоть и большом, гораздо проще, чем на фуре, поэтому меня туда не тянет», — объясняет мужчина.

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