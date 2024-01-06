В Германии растет политическое давление на Шольца с требованием передать Taurus Украине 6.01.2024, 18:40

Олаф Шольц

Выдвинуты серьезные обвинения.

На канцлера Германии Олафа Шольца оказывается все большее давление с целью заставить его поставить крылатые ракеты Taurus Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rheinische Post.

Политики из партий-партнеров по коалиции, «зеленых» и свободных демократов (СвДП), а также оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), подчеркнули необходимость Taurus и выдвинули серьезные обвинения против Шольца.

«Поставка крылатых ракет Taurus Украине давно назрела. Самая эффективная защита от российских авиаударов - это обстрел целей на российской территории и на оккупированных территориях на востоке Украины, откуда Россия наносит свои удары», - заявила пресс-секретарь «зеленых» в Бундестаге по вопросам обороны Сара Нанни.

Она отметила, что пока что Украина не располагает необходимым для этого оборудованием, не в последнюю очередь потому, что Берлин не поставляет крылатые ракеты Taurus.

- Это нежелание исходит в основном от федерального канцлера и не является общей позицией немецкого правительства, - сказала Нанни.

Эксперт СвДП по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Германия должна наконец поставить Taurus, чтобы разорвать каналы поставок России.

- Мы не должны бояться собственной смелости. Это именно то, чего ждет (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин, - сказала она.

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