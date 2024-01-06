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Можно ли опьянеть от белорусских конфет с алкоголем?

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  • 6.01.2024, 18:46
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Можно ли опьянеть от белорусских конфет с алкоголем?

«Коммунарка» предупредила водителей.

Допустимой «дозой» для водителей в Беларуси считается 0,3 промилле алкоголя в крови. Значит, можно съесть несколько алкогольных конфет — и за руль?

0,3 промилле будет в крови человека, который весит 60−70 кг, если он выпьет 40 мл водки или 330 мл пива. Специалисты минской кондитерской фабрики «Коммунарка» провели свои расчеты и выяснили: для превышения нормы алкоголя в крови нужно съесть всего шесть алкогольных конфет «Столичных», которые производят на предприятии. Как сообщает производитель, в конфетах содержится спирт этиловый ректификованный не ниже высшей очистки.

«В изготовлении конфет используется четыре процента этилового спирта лучшей очистки. Когда приводим на производство экскурсии, все рвутся попробовать конфеты, но их много не съешь. В основном посетители съедают порядка 10-15 конфет, а в килограмме шестьдесят пять штук», — рассказали на предприятии.

Правда, уже через 3−4 часа в крови не останется следа от такого количества алкоголя. Так что реально опьянеть от конфет, вероятнее всего, не получится. Но следует помнить, что в сочетании с сахаром спиртное гораздо губительнее для печени.

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