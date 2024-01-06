ВСУ уничтожили в Крыму склады боеприпасов и несколько РЛС 6.01.2024, 18:51

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Иллюстративное фото: instagram.com/air.force.ua.official

В Сеть попали спутниковые фото последствий успешных действий военных.

В результате действий Сил обороны Украины во временно оккупированном Крыму в результате ударов позавчера, 4 января, были уничтожены склады боеприпасов российских захватчиков, а также поражены позиции радиолокационных станций (РЛС).

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ).

В военные разведки проинформировали, что 4 января была осуществлена комплексная спецоперация на территории оккупированного россиянами украинского Крыма.

Отмечается, что ее проводили Воздушные силы ВСУ, бойцы ГУР совместно с силами сектора обороны государства.

Целями атаки стали российские позиции РЛС на аэродроме в Саках, а также склад боеприпасов вблизи населенного пункта Гришино.

«Оккупанты в Крыму потеряли склады БК и «ослепли» на несколько РЛС... Данные космической разведки подтверждают успешное огневое поражение склада БК российских захватчиков в Гришино», - говорится в сообщении.

В военной разведке добавили, что информация о других потерях противника на временно оккупированной территории АР Крым уточняется.

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