МИД Украины призвал международное сообщество как можно скорее реализовать ордер на арест Путина 1 6.01.2024, 19:27

В Украине отреагировали на новый указ хозяина Кремля.

Международному сообществу нужно как можно быстрее арестовать президента страны-агрессора России Путина после того, как он 4 января подписал указ, что дети-сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки, являющиеся гражданами Украины, могут получить гражданство РФ по личному решению главы Кремля и без учета законодательства РФ. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

«Истинная ценность этого указа состоит лишь в том, что он будет служить очередным доказательством преступлений РФ против Украины, насильственной ассимиляции украинских детей и попытки лишения их собственной родины. Призываем Международный уголовный суд принять во внимание эти действия руководства РФ по переводу украинских детей из одной национальной группы в другую, в том числе путем принудительного предоставления им гражданства РФ, являющегося одним из признаков геноцида, а международное сообщество – как можно скорее реализовать выданный МКС ордер на арест Владимира Путина, осуществив необходимые меры по его задержанию для передачи органам международного правосудия», – говорится в заявлении.

Указ Путина в МИД Украины считают попыткой «удовлетворить за счет мигрантов демографические потребности страны-агрессора для продления вооруженной агрессии против Украины», а также грубым нарушением законодательства Украины, норм международного права и прав детей – граждан Украины, депортированных оккупантами на территорию РФ.

«Такие действия нарушают нормы международного гуманитарного права, ничтожны и не создают никаких правовых последствий. Введение РФ новых норм законодательства о гражданстве имеет целью лишение похищенных украинских детей возможности вернуться на родину. [...] Все дети – граждане Украины, которые были принудительно перемещены на территорию РФ под надуманным предлогом так называемой гуманитарной защиты, остаются гражданами Украины. Украинские власти продолжают принимать все возможные меры для защиты их законных прав и свобод», – заявили в МИД.

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».