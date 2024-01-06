Белорусы скоро смогут побывать без виз в еще одной стране 1 6.01.2024, 19:58

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Добраться туда весьма непросто.

В ближайшее время белорусы смогут ездить в Никарагуа без виз на срок до 90 дней, а граждане центральноамериканской страны — на тех же условиях в Беларусь. Об этом говорится в межправительственном соглашении о взаимной отмене визовых требований, опубликованном 6 января на Национальном правовом интернет-портале, сообщает «Зеркало».

Правительства Беларуси и Никарагуа договорились о взаимной отмене виз, чтобы «развивать и углублять отношения дружбы и сотрудничества» между странами.

Как следует из соглашения, белорусы смогут находиться в Никарагуа (а никарагуанцы — в Беларуси) без визы на срок не более 90 дней, в том числе следовать по ее территории транзитом. Для въезда в страну достаточно паспорта.

Чтобы остаться в центральноамериканской стране на более длительный период, вне зависимости от целей, гражданам Беларуси придется оформлять визы в консульствах и диппредставительствах Никарагуа.

А если вовремя выехать не получается из-за непредвиденных обстоятельств (например, болезни или стихийного бедствия), человек может обратиться в местные госорганы за разрешением продлить срок своего пребывания.

Соглашение заключается на неопределенный период и вступает в силу через 30 дней со после выполнения всех внутригосударственных процедур.

Отметим, что прямых рейсов до Никарагуа из Беларуси (как и из России) пока не существует. Один из вариантов добраться из Минска в столицу страны Манагуа, который предлагает сервис Aviasales, — с пересадками в Москве, Дохе и Майами, но в последнем пункте потребуется виза США.

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