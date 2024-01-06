Иран приостановил продажу нефти Китаю 2 6.01.2024, 20:03

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Сокращение поставок иранской нефти, которые достигли рекорда в октябре, может повлиять на мировой рынок.

Торговля Китая нефтью с Ираном приостановилась, поскольку Тегеран прекращает поставки и требует от своего главного клиента более высоких цен, уменьшая дешевое предложение для крупнейшего в мире импортера сырой нефти, пишет Reuters (перевод - «Униан») со ссылкой на нефтеперерабатывающие заводы и торговые источники.

Отмечается, что сокращение поставок иранской нефти, которая составляет около 10% китайского импорта сырой нефти и достигла рекорда в октябре, может повлиять на мировые цены и сократить доходы китайских нефтеперерабатывающих заводов.

Один из представителей отрасли назвал такую ситуацию «дефолтом». Это могло быть следствием октябрьского отказа США от санкций в отношении венесуэльской нефти, которая перенаправила поставки в США и Индию, подняв цены для Китая.

По словам журналистов, в начале прошлого месяца иранские продавцы сообщили китайским покупателям, что они уменьшают скидки на поставки легкой нефти в декабре и январе до 5-6 долларов за баррель, ниже чем стоимость марки Brent. В ноябре скидки составляли около 10 долларов за баррель.

«Это считается значительным дефолтом, и приказ повысить цены, очевидно, поступил из штаб-квартиры в Тегеране, поскольку они также сдерживают поставки посредникам», – сказал китайский торговый руководитель.

Reuters отмечает, что в прошлом месяце Китай импортировал около 1,18 миллиона баррелей в день иранской нефти, что меньше, чем 1,22 миллиона в ноябре и на 23% ниже рекордных октябрьских 1,53 миллиона баррелей.

«Иранцы хотят догнать цены с (российской) ESPO. Но они не полностью осознают, что масштабы санкций в отношении иранской нефти отличаются от санкций в отношении российской», – заявил торговый менеджер независимого нефтеперерабатывающего предприятия.

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