Польские пограничники аннулировали рабочую визу белоруса 2 6.01.2024, 20:35

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Его обязали вернуться в Беларуси и запретили повторный въезд в ЕС.

После проверки на немецко-польской границе белорусу аннулировали польскую рабочую визу. Дело в том, что он так и не устроился по ней на работу в стране. Его обязали вернуться в Беларусь и запретили въезд в Польшу и другие государства Шенгенской зоны на один год, сообщает сайт gorzowskie.pl.

Совместный патруль польских и немецких пограничников 3 января проверял документы у иностранцев в районе приграничного польского села Свецко. Их внимание привлек 31-летний гражданин Беларуси, который ехал из Германии в Польшу.

У мужчины была виза, выданная для работы в Польше. Однако пограничники выяснили, что он так и не устроился на работу в стране и даже не пытался связаться со своим официальным работодателем, а вместо этого месяц жил у своих друзей в Германии.

Сотрудники польской Пограничной службы пришли к выводу, что «цель пребывания белоруса не соответствует заявленной», и задержали его. Визу молодого человека аннулировали и вынесли решение, обязывающее его вернуться в Беларусь в течение восьми дней.

Белорусу также запретили повторный въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны сроком на год.

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