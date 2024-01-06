Можно ли закрепить за собой очищенное от снега место на парковке? 1 6.01.2024, 21:12

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Фота: CARTORE.RU

Объяснили в ГАИ Минской области.

«Утром расчистил от снега территорию возле своей машины, а когда вернулся вечером с работы, на этом месте стояла другая машина. Пришлось снова браться за лопату. А можно ли по закону закрепить за собой или как-то пометить очищенное парковочное место во дворе многоэтажного жилого дома, чтобы его никто не занимал?» - задался вопросом минчанин.

По закону нельзя. Как пояснили «АиФ» в ГАИ Минской области, улицы, проспекты, площади, проезды и другие места относятся к землям общего пользования. Поэтому, даже если автовладелец убирает место, где паркует автомобиль, чистит его от снега и т. д., у него нет права закрепить парковочное место за собой.

По этой причине любые барьеры, цепочки, столбики, полусферы, установленные самовольно, могут быть демонтированы сотрудниками жилищно-эксплуатационной службы.

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