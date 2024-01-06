Авиация Украины нанесла новые мощные удары по оккупантам 6.01.2024, 21:16

3,166

Россия заплатила Украине за атаки своим ЗРК «Тор» и РЛС ПВО.

Украинская авиация и ракетные войска «попортили кровь» армии российских оккупантов удачными ударами. В частности, 6 января украинские пилоты атаковали 19 районов дислокации войск РФ в Украине.

Тогда как за последние сутки украинские ракетные войска попали по 1 пункту управления, 1 складу боеприпасов, 1 артиллерийскому средству, 1 РЛС ПВО и по 1 ЗРК «Тор» России. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке.

Там уточнили, что со своей стороны Россия реализовала 8 ракетных и 55 авиационных ударов по позициям ВСУ и мирным территориям Украины. Свой террор враг дополнил 23 обстрелами из реактивных систем залпового огня. К сожалению, без жертв среди украинцев не обошлось.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».