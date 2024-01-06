Белорусов предупредили о резких перепадах температуры 6.01.2024, 21:20

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С 8 по 14 января.

Арктический воздух, который стремительно ворвался в Беларусь в первую неделю 2024 года, принес сильные морозы. Но совсем скоро вернется мягкая зима, пообещал синоптик Дмитрий Рябов. При этом, по словам Рябова, погода будет очень неустойчивой - с резкими перепадами температуры и давления.

В понедельник и вторник, 8 и 9 января, в Беларусь придет холодный скандинавский антициклон.

- Он принесет облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков, лишь днем во вторник по северо-востоку пройдет небольшой снег, - отметил Рябов.

Морозы в первые два дня недели еще не отступят: ночью будет от -11 по юго-западу до -24 по северо-востоку. Днем в понедельник от -10 до -15 градусов, во вторник до -10.

В среду, 10 января, придут более теплые воздушные массы с Западной Европы. Они принесут кратковременный снег и существенно снизят градус морозов - от -2 до -7 ночью, от 0 по западу до -8 по северо-востоку днем.

Ночью в четверг, 11 января, синоптик прогнозирует от -3 до +3, в пятницу ночная температура снова качнется в сторону холода - от -4 по юго-западу до -17 по востоку. Что касается погоды днем, то в четверг будет около 0, в пятницу резко похолодает - от -10 по юго-западу до -18 по северо-востоку.

Выходные, 12 и 13 января, ожидаются ненастными, со снегом и порывистым ветром.

- В середине дня в субботу от -9 до -15, в воскресенье до -5 градусов, - сказал Дмитрий Рябов.

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