Названы самые полезные «суперпродукты» 2024 года 6.01.2024, 21:47

1,036

Включение их в свой рацион может стать переломным моментом для здоровья.

В постоянно развивающемся и пополняющемся различной едой мире питания «суперпродукты» заняли центральное место благодаря своим полезным свойствам. Эти питательные вещества варьируются от фруктов и орехов до масел и зелени, и каждый из них предлагает уникальные преимущества для улучшения общего состояния здоровья, пишет Desert News (перевод - «Фокус»).

Ягоды, такие как черника и клубника, не просто вкусны, они также связаны со здоровьем сердца и улучшением настроения. Исследование показало, что у женщин, регулярно употребляющих ягоды, значительно ниже риск сердечного приступа. А подростки, принимавшие черничные добавки, отмечали, что благодаря высокому содержанию флавоноидов в ягодах, они меньше страдают от депрессии.

Орехи могут быть маленькими, но они обладают огромной пользой. Регулярное употребление таких орехов, как миндаль и грецкий орех, связано с уменьшением воспаления и риска сердечных заболеваний. Несмотря на высокую калорийность, орехи богаты полезными питательными веществами, которые поддерживают здоровье сердца и снижают риск хронических заболеваний.

Крестоцветные овощи, такие как брокколи и капуста, не только яркие и ароматные, но и обладают противораковыми свойствами. Эти овощи содержат сульфорафан — мощное фитохимическое вещество, которое действует как антиоксидант и противовоспалительное средство, помогая в профилактике и лечении рака.

Оливковое масло, особенно высшего качества, славится своими противовоспалительными свойствами. Исследования показывают, что ежедневное употребление оливкового масла может снизить риск развития хронических заболеваний и по своему действию сопоставимо с противовоспалительными препаратами, продающимися без рецепта.

Если говорить о здоровье мозга, то лосось выделяется богатым содержанием омега-3 жирных кислот. Регулярное употребление лосося может улучшить психическое здоровье, повысить качество сна и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это настолько эффективно, что одно исследование даже связало потребление рыбы со снижением риска развития болезни Альцгеймера.

Темная листовая зелень — обязательный продукт для тех, кто хочет укрепить здоровье костей. Она богата витаминами и минералами, в том числе витамином К, который крайне важен для здоровья костей. Исследование показало, что низкое потребление витамина К связано с повышенным риском переломов бедра.

Темный шоколад — это не только лакомство, но и укрепление здоровья. Насыщенный минералами и антиоксидантами, темный шоколад связан с улучшением работы мозга и настроения. Регулярное употребление шоколада может значительно улучшить когнитивные способности и общее психическое здоровье.

Бобовые, включая фасоль и чечевицу, отлично подходят для контроля уровня сахара в крови благодаря высокому содержанию клетчатки. Было установлено, что они снижают уровень сахара в крови и уменьшают риск развития диабета 2 типа, что делает их разумным выбором для тех, кто контролирует свой гликемический индекс.

И наконец, авокадо. Благодаря полезным для сердца жирам и антиоксидантам они способны уменьшить воспаление и риск хронических заболеваний. Они также богаты питательными веществами, которые способствуют различным аспектам здоровья, от контроля уровня холестерина до плотности костей.

Включение этих суперпродуктов в свой рацион может стать переломным моментом для здоровья. Каждый из них обладает уникальными преимуществами, от снижения риска заболеваний до улучшения психического состояния. По мере того как мы все больше узнаем об их свойствах, становится ясно, что эти продукты — не просто мимолетная тенденция, а основополагающая часть здорового образа жизни. Планируя свой рацион на 2024 год, подумайте о добавлении этих продуктов, богатых питательными веществами, чтобы стать здоровее и счастливее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».