Гомельчанка съехала со съемной квартиры, оставив хозяину в наследство клопов, разгромленное жилье и долги 7.01.2024, 3:05

Как поступил владелец квартиры?

Гомельчанка снимала квартиру с июня 2022 года и должна была жить там по договору до лета 2023-го. Но решила выселиться раньше, оставив помещение в неприемлемом состоянии и с незваными гостями с лапками. Все это уже не понравилось хозяину, и, когда договориться с бывшей квартиранткой не удалось, он пошел в суд. «Зеркало» рассказывает, чем закончилось дело.

Как указал владелец квартиры в своем заявлении, договор аренды был заключен 16 июня 2022-го на один год. Но в конце февраля 2023-го жительница Гомеля решила съехать, не уведомив за месяц о прекращении аренды. К тому же она не платила за квартиру два месяца (а это 400 рублей) и коммуналку за февраль (74,68 рубля).

Само жилье на тот момент было не в лучшем состоянии: поцарапанные межкомнатные и входные двери, испачканные стены, повсюду пятна от давки клопов (как и сами клопы), ржавчина в унитазе и ванной, плесень в холодильнике и грязь. Сдавать квартиру новым жильцам в таком состоянии было невозможно. Кроме того, за время аренды женщина повредила тахту, стоявшую в квартире. Тогда она заменила ее на другую, ничего не сказав владельцу жилья.

Хозяин квартиры сначала попробовал решить конфликт в досудебном порядке, но ответа не получил. Тогда он обратился в суд. После рассмотрения дела там встали на сторону арендодателя. Теперь бывшая квартиросъемщица обязана заплатить за последние два месяца проживания и неоплаченную коммуниалку, а еще возместить ущерб — его оценили в 266,33 рубля.

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