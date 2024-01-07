В ВСУ отреагировали на новость насчет передачи F-16 7.01.2024, 5:50

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Украинские пилоты продолжают учиться.

Передача F-16 Украине от Дании якобы задерживается, и такие сведения уже прокомментировал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Необходимо доверять официальным источникам информации, заявил пресс-секретарь в эфире телемарафона. «Смотрим на сайт Министерства обороны Дании. Там никаких заявлений. Издание ссылается на какие-то свои источники... Разумеется, оно не просто», - сказал Игнат.

По его словам, украинское государство ускоренными темпами готовится к передаче западных истребителей F-16. «Поэтому, какие там источники и что там происходит, я не могу вам подтвердить, потому что это не слишком раскрывается. Смотрим официальные источники. Что-то заявляют партнеры? Не заявляют. Не нужно делать из этого какую-то катастрофу или измену», - заявил спикер.

Игнат добавил, что украинские пилоты продолжают учиться. «...Хотелось бы до конца года (получить самолеты, - Ред.), но речь уже шла о сроках «весной»... В Украине готовится инфраструктура, подготовка пилотов продолжается...», - добавил он.

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