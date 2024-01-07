Нанесен удар по оборонному заводу НПО «Сплав» в Туле

Нанесен удар по оборонному заводу НПО «Сплав» в Туле2
- 7.01.2024, 8:38
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Предприятие производит РСЗО «Град», «Смерч» и «Ураган» для российской армии.
Беспилотник атаковал оборонный завод НПО «Сплав» в Туле, сообщает телеграм-канал ASTRA со ссылкой на свои источники.
По их информации, БПЛА ударил по крыше склада завода.
Завод уже подвергался атаке 26 ноября 2022 года.
АО «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» — предприятие оборонной промышленности, производитель реактивных систем залпового огня «Град», «Смерч», «Ураган», «Дамба», «Огонь», «Удав».
Предприятие основано в 1945 году. Входит в холдинг Госкорпорации «Ростех».