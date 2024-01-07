«Путин, где курица?» 4 7.01.2024, 9:02

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Россияне начали закипать из-за пустых прилавков.

В России в ряде регионов в магазинах из-за проблем с поставками закончилась курятина. Фотографии пустых полок публикуют в соцсетях, а россияне жалуются на дефицит.

«Путин, где курица?» – жалуются жители Челябинска в комментариях в местном издании.

«Скоро так со всеми продуктами будет, надо запасаться, пока не поздно», – пишут россияне.

В РФ нет курятины

Так, о пропаже с прилавков мяса сообщили покупатели из Самары, Екатеринбурга и Челябинска. СМИ также приводят комментарий областного Минсельхоза РФ, в котором заявили, что проблем с поставками курицы нет. Причины, почему отсутствует курятина в магазинах, неизвестны.

Проблемы также и с яйцами

Россия намерена закупить у Турции и Ирана около 1,2 млрд куриных яиц. Причина – в самой РФ упало производство продукта, на фоне чего выросла его стоимость. При этом, как рассказал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, снизилось и производство продукта. Что, собственно, и вынудило РФ принять решение о закупке яиц за рубежом. Чего, кстати, не было с 2020 года.

«Поставки из дальнего зарубежья не осуществлялись с 2020 года, что было связано с высоким уровнем самообеспеченности. Однако сейчас на фоне увеличения потребительского спроса и снижения производства из-за эпизоотической ситуации мы наблюдаем заметное подорожание яиц», – сказал он.

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