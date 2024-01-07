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Пехотинец Кадыров приговорил Путина

  • Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»
  • 7.01.2024, 9:16
Пехотинец Кадыров приговорил Путина
Рамзан Кадыров

Дело Кремля обречено.

Кадыров сдал назад со своим предложением снять американские санкции с его семейства и с его кобыл в обмен на захваченных в Украине людей, столкнувшись в возмущенной реакцией Z-общественности.

«Пехотинец» Путина попытался обратить свое предложение в шутку, но поздно. Проговорился.

Суть дела в том, что в России даже таким, как Кадыров, не нужно затеянное Путиным 24 февраля. Получать ордена, звания (скоро до маршала дорастет), бизнесы для родственников – с удовольствием. Но сидеть под санкциями – увольте.

Если уже «пехотинец», обязанный Путину всем, наивно и публично ищет какие-то решения, чтобы высвободить хотя бы часть своего семейного клана из-под санкций (этого не будет никогда), то что же говорить о других «верных», которые на словах, конечно, за все, что прикажет Путин.

Совершенно очевидно, что затеянное Путиным обречено. Не имеет перспективы. Никому его выдумки в стране не нужны. Кадыров это доказал.

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