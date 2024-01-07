В голове Лукашенко возникла очередная бредовая идея 17 7.01.2024, 9:27

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Госпредприятия ждет беда.

29 декабря Лукашенко посетил в Минске торговый центр «Першы нацыянальны гандлёвы дом». В ТЦ открыли фирменные магазины белорусских предприятия: «Пинскдрева», бобруйской «Славянки», булочно-кондитерской компании «Домочай» и т.д.

Лукашенко остался доволен увиденным (еще бы – ведь этого его идея).

«В этом отношении нам надо с таким строительством идти не только по Беларуси, но и в России начинать. В Питере почему бы не построить такое здание и завезти товар. В Москве, Смоленске, Брянске, Пскове... Рядом совсем. И мы могли бы размещать там свои товары и продавать», – заявил руководитель страны.

Сайт UDF объясняет, в чем утопичность этой идеи.

Как вообще возникла идея создать «Першы нацыянальны гандлёвы дом»?

ТЦ открылся на месте долгостроя: много лет компания с иранским капиталом пыталась построить комплекс «Магнит Минска» – с гостиницей, торговым и бизнес- центрами. Из-за нехватки финансирования долгострой у иранцев отобрали и Лукашенко стал думать, как же его использовать.

То есть «Першы нацыянальны гандлёвы дом» возник не из-за его необходимости и запроса на рынке, а из-за того, что отобранные площади нужно было как-то занять. Кстати, власти не придумали ничего лучшего как на верхних этажах комплекса обустроить… арендные квартиры для военных. Так современное здание на проспекте Независимости обрело облик унылого общежития.

Что не так с планами возведение новых «торговых домов»?

Напомним, что идея о создании торгового центра с фирменными магазинами белорусских предприятий уже была реализована ранее – на базе ТЦ «Столица». И что-то не слышно о больших прибылях после переформатирования ТЦ. За чей счет был создан «Першы нацыянальны гандлёвы дом»?

«Губернаторы там сбросились, мы чем-то поможем», – сообщил Лукашенко.

То есть идею реализовали за счет бюджета. Выходит, сами белорусские предприятия в этом не видели острой необходимости. И вряд ли они рады задумке открывать за их счет белорусские торговые дома в России.

«Великий экономист» Лукашенко считает, что «мы за полцены отдаем каким-то жуликам (посредникам – UDF) и они наш товар продают в России», совершенно не понимая, с какими издержками столкнутся предприятия, если сами будут заниматься не только производством, но и удержанием торговых точек. Если бы это было так выгодно, может быть, сами предприятия додумались до подобной идеи?

На беду белорусской экономики Лукашенко регулярно фонтанирует идеями, которые мало кому нужны и могут приносить только убытки. Например, руководитель страны даже теперь требует построить железную дорогу к минскому аэропорту – при том, что из-за санкции он загружен по минимуму.

А пару лет назад из-за требования Лукашенко за границами Минска построили фермерский рынок в «Валерьяново» – «конкурента Комаровки». Посетители в него, конечно, не хлынули – из-за логистики и дороговизны продукции. Рынок даже в СМИ называют «элитным».

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