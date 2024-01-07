«У него безумные глаза!»: в Кличеве милиция открыла стрельбу по мужчине 11 7.01.2024, 9:45

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Что произошло?

Вечером 6 января по телефону 102 позвонила 64-летняя жительница Кличева и взволнованным голосом рассказала, что ее 52-летний сожитель угрожает ей убийством, сообщили в «Милиции Могилевщины».

На место выехали сотрудники Кличевского РОВД, рассказали правоохранители.

Во время движения сотрудников по громкой связи были слышны слова женщины: «Он сел на коня, у него безумные глаза…». Возле дома звонившей прибывшие милиционеры увидели мужчину, который шел по улице с ножом.

«При этом рядом находились гражданские лица, для которых он представлял реальную опасность, поэтому правоохранители незамедлительно заблокировали близлежащую территорию, чтобы от его действий никто не пострадал», — заявили силовики.

По словам милиционеров, мужчина якобы «был настроен агрессивно, отказывался выполнять требования сотрудников, не реагировал на предупреждения и выкрикивал угрозы». Когда вооруженный мужчина направился к госавтоинспектору, милиционер выстрелил в ему в ногу.

В милиции сообщили, что мужчину задержали.

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