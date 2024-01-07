Будет приятный бонус: в ГУР заинтриговали новыми данными о «ликвидации» Герасимова 3 7.01.2024, 9:50

11,268

Информация проверяется.

В ГУР прокомментировали комплексную операцию украинских защитников во временно оккупированном Крыму. Также украинская разведка отреагировала на сообщения о якобы гибели начальника российского генштаба Валерия Герасимова.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов прокомментировал слухи о вероятной гибели российского генерала Валерия Герасимова. Тот якобы находился во временно оккупированном Севастополе во время взрывов в Крыму 4 января.

Умер ли Герасимов на самом деле

Юсов дал понять, что ГУР пока не подтверждает смерть вражеского генерала. Информация о нем проверяется.

«Если крякнет Герасимов, это будет приятный бонус… Информация пока не подтверждена. И в первый раз появилась она конкретно из российских пабликов и источников. И это не в первый раз, когда они сообщают какие-то подобные факты», – сказал разведчик.

Он отметил, что это были бы очень хорошие новости для всех нас, однако информация требует тщательной дополнительной проверки.

Что сказали в ГУР о взрывах в Крыму

Украинский разведчик назвал комплексную операцию в Крыму результативной. Силы безопасности и обороны Украины отработали по военным объектам российских захватчиков.

Юсов заявил, что, в частности, в рамках действия Главного управления разведки были ликвидированы склады и личный состав противника. Он назвал сообщения об уничтожении вражеских сил и средств очень хорошими новостями.

Что этому предшествовало

В четверг, 4 января, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Это произошло в день рождения главы ГУР Кирилла Буданова.

Впоследствии стало известно, что в тот день ВСУ нанесли удар по расположенному недалеко от Севастополя российскому командному пункту, в котором находились офицеры оккупационной армии. После этого соцсетями распространилась информация о вероятной смерти Валерия Герасимова, якобы тоже там находившегося.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».