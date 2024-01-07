закрыть
7 января 2024, воскресенье, 11:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Мариуполем ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами мост

1
  • 7.01.2024, 10:05
  • 4,390
Под Мариуполем ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами мост
Иллюстративное фото

От ракетного удара у оккупантов сгорели цистерны с топливом и железнодорожный транспорт.

Под Мариуполем точным ударом уничтожен полупостроенный российскими оккупантами железнодорожный мост. Также сгорели цистерны с топливом и железнодорожный транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

«Вчера ВСУ прицельным ударом уничтожили полупостроенный железнодорожный мост, цистерны с топливом и инженерный транспорт в районе с. Гранитное», - говорится в сообщении.

Российские оккупанты пытались сбить ракеты, которыми был атакован мост, но безуспешно.

Кроме того, захватчики «засветили» местонахождение новых батарей ПВО в Мариупольском районе.

Андрющенко отмечает, что мост являлся частью плана россиян по построению железной дороги из РФ в Мариуполь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі Івонка Сурвіла
Встретить Новый год в библиотеке
Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип