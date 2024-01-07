Под Мариуполем ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами мост 1 7.01.2024, 10:05

4,390

Иллюстративное фото

От ракетного удара у оккупантов сгорели цистерны с топливом и железнодорожный транспорт.

Под Мариуполем точным ударом уничтожен полупостроенный российскими оккупантами железнодорожный мост. Также сгорели цистерны с топливом и железнодорожный транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

«Вчера ВСУ прицельным ударом уничтожили полупостроенный железнодорожный мост, цистерны с топливом и инженерный транспорт в районе с. Гранитное», - говорится в сообщении.

Российские оккупанты пытались сбить ракеты, которыми был атакован мост, но безуспешно.

Кроме того, захватчики «засветили» местонахождение новых батарей ПВО в Мариупольском районе.

Андрющенко отмечает, что мост являлся частью плана россиян по построению железной дороги из РФ в Мариуполь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».