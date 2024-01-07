Под Мариуполем ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами мост

Под Мариуполем ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами мост1
- 7.01.2024, 10:05
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От ракетного удара у оккупантов сгорели цистерны с топливом и железнодорожный транспорт.
Под Мариуполем точным ударом уничтожен полупостроенный российскими оккупантами железнодорожный мост. Также сгорели цистерны с топливом и железнодорожный транспорт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
«Вчера ВСУ прицельным ударом уничтожили полупостроенный железнодорожный мост, цистерны с топливом и инженерный транспорт в районе с. Гранитное», - говорится в сообщении.
Российские оккупанты пытались сбить ракеты, которыми был атакован мост, но безуспешно.
Кроме того, захватчики «засветили» местонахождение новых батарей ПВО в Мариупольском районе.
Андрющенко отмечает, что мост являлся частью плана россиян по построению железной дороги из РФ в Мариуполь.