Соболенко проиграла в финале турнира в Брисбене 7 7.01.2024, 10:10

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Арина Соболенко

Ее разгромила соперница из Казахстана.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко не смогла начать 2024 год с победы. В финале турнира в австралийском Брисбене она уступила Елене Рыбакиной из Казахстана — 0:6, 3:6.

На предыдущих стадиях турнира сильнейшая белорусская теннисистка не отдала ни одного сета. Соболенко, напомним, оказалась сильнее итальянки Лючии Бронзетти (52-й номер рейтинга) — 6:3, 6:0, китаянки Чжу Линь (33) — 6:1, 6:0, россиянки Дарьи Касаткиной (18) — 6:1, 6:4 и белоруски Виктории Азаренко (23) — 6:2, 6:4.

Однако финал сложился для Арины совсем иначе. К слову, все ее предыдущие матчи с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (4) были очень упорными. Соболенко выиграла 5 из 7 поединков, но только один обошелся без третьего сета или тай-брейка.

На сей раз Арина вчистую уступила первую партию — 0:6. Хотя счет обманчив, многие розыгрыши были затяжными, и чаша весов могла качнуться в любую сторону.

Во втором сете Елена взяла первые два гейма, отдала свою подачу, но тут же сделала ответный брейк. Соболенко не сумела переломить ход встречи — 3:6.

Призовой фонд турнира в Брисбене (категория WTA-500) составляет 1,74 млн долларов. За выход в финал Арина заработала 135 тысяч (до вычета налогов).

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