Голодные вылезают из окопов: россияне массово сдаются в плен на фронте 2 7.01.2024, 10:14

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Украинский полковник раскрыл шокирующие факты о пропаганде врага.

Российские оккупанты массово начали убегать со своих позиций на Мелитопольском направлении. Многие начали сдаваться в плен.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

Он рассказал, что россияне убегают из окопов с передовой. Еженедельно в плен сдаются до трех десятков оккупантов. Многие делают это даже без боя, а кто-то идет на позиции ВСУ из-за голода. Россияне также устраивают бунты, потому что не хотят воевать против Украины.

«Во-первых, у них праздники новогодние, и не очень хотят россияне идти в атаку вообще, некоторые подразделения начинают бунтовать и отказываются или убегают из окопов, чтобы не идти. То есть саботируют ... Некоторые сдаются в бою, некоторые - без боя. Некоторые от голода выходят на позиции и идут сдаваться», - говорит Штупун.

Он добавил, что по состоянию на декабрь в плен сдавались более 220 российских солдат через горячую линию «Хочу жить», еще более тысячи заявок находятся на рассмотрении.

В то же время российское командование пытается запугать оккупантов «сказками» о «выколотых глазах, кастрации и четвертовании».

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