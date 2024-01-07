Как православные в Беларуси празднуют Рождество 1 7.01.2024, 10:22

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Фоторепортаж из уютного храма вдали от Минска.

Православные верующие отмечают сегодня один из главных праздников церковного календаря — Рождество Христово.

Журналисты onliner.by побывали на праздничном богослужении в городке Жабинке, что недалеко от Бреста, и вернулись с теплым фоторепортажем из храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Эту необычную и видную церковь построили на месте старой во второй половине XIX века. Что любопытно, некогда здесь была деревня Мыщицы-Покровские, но разраставшаяся железнодорожная станция Жабинка ее поглотила. Прежний храм был настолько разрушенным и трухлявым, что на его месте пришлось возвести новый. В итоге за полтора года выросла красивая и необычная деревянная церковь, которая пережила не только две мировые войны, но и избежала закрытия во времена атеизма. Она всегда принимала верующих.

Сейчас это главный храм города и благочиния. При приходе действуют молодежное братство и юношеский клуб, есть даже свой театр, хор, а десять лет назад появилась команда флористок — прихожанок, которые декорируют церковь к праздникам. Именно они украсили помещение накануне Рождества.

Как рассказал настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Сергий Петрусевич, проекты украшений женщины создают самостоятельно.

— Наша община — большая дружная семья. Все знают не только друг друга, но и все родственные связи. В этом и есть уникальность в небольших городах и сельской местности, — говорит отец Сергий. — Это нужно сохранять всеми возможными способами. И церковь в данном вопросе может играть ключевую роль, предлагая в условиях индивидуализма, эгоизма, себялюбия посмотреть на тех, кто рядом с тобой. Разделить радости и скорби.

Божественная литургия началась незадолго до полуночи. Небольшой храм был полон людей, присутствовало много детей и молодежи.

В воскресенье в церквях продолжатся праздничные богослужения. После обеда молодежь Покровского храма со звездой и рождественскими песнями отправится, как говорят среди верующих, «христославить». По-народному — колядовать.

— Это одна из традиций, которая способствует объединению прихода. Мы посещаем дома друг друга и делимся радостью праздника. В этом участвуют все подразделения прихода, — рассказывает отец Сергий. — Важное событие для нашей молодежи — посещение с поздравлениями на дому детей с психофизическими особенностями развития. Ждем с нетерпением этой встречи, так как для нас это глоток свежего воздуха и возможность перестать себя жалеть, думая, что у тебя есть проблемы в жизни.

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