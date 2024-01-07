Появились эксклюзивные кадры разгрома российских танковых колонн под Угледаром 2 7.01.2024, 10:33

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Уникальное видео величайшего поражения РФ со времен Второй мировой войны.

24 января 2023 года российская армия предприняла попытку большого наземного наступления на Угледар и через несколько недель потеряла по меньшей мере 130 единиц бронетехники.

Силами 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского и 55-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины в результате серии атак в очередной раз была разбита элитная 155, а также 40 бригада морской пехоты Тихоокеанского флота Российской Федерации.

Мировые военные аналитики называют эти события одним из величайших танковых поражений со времен Второй мировой войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мы получили эксклюзивное видео этих событий и разыскали тех, кто стоит за потрясающими результатами.

Команда «Бутусов ПЛЮС» выражает благодарность 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев за содействие в подготовке фильма и предоставленные видеоматериалы.

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