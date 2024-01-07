Глава Пентагона рассказал о своей госпитализации, которую скрывали несколько дней 1 7.01.2024, 10:46

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Ллойд Остин

И очертил сроки возвращения к работе.

Министр обороны США Ллойд Остин, которого госпитализировали 1 января, идет на поправку и готов быстро вернуться на работу. Президент Джо Байден несколько дней не знал о состоянии здоровья главы Пентагона.

Об этом говорится в заявлении министра обороны США на сайте Пентагона.

«Я хочу поблагодарить замечательных врачей и медперсонал Walter Reed за исключительную заботу, которую они предоставили мне, и за личное тепло, которое они проявили к моей семье. Я также благодарен коллегам и друзьям за их поддержку и пожелания. Я очень рад, что иду на поправку и с нетерпением жду скорого возвращения в Пентагон», - отметил Остин.

Министр обороны США также признал, что мог бы лучше информировать общественность о своих проблемах со здоровьем и пообещал исправиться. Но он подчеркнул, что это была его медицинская процедура, и он берет полную ответственность за свои решения по разглашению информации.

Байден узнал обо всем не сразу

Тем временем, как сообщает Bloomberg, президент Джо Байден узнал о проблемах со здоровьем Остина через несколько дней после его доставки в госпиталь. Глава Белого дома не получил никакой предварительной информации от чиновников Пентагона.

Байден и Остин не контактировали в течение двух дней после того, как в четверг, 4 января, президента проинформировали о проблемах со здоровьем Остина. Издание отмечает, что вечером в субботу, 6 января, они разговаривали. Президент полностью доверяет своему министру обороны, заявил один из американских чиновников.

Представитель Минобороны не пояснил, в чем заключается проблема со здоровьем Остина, какое плановое лечение он проходил, и почему о его госпитализации не было объявлено ранее. Он объяснил это беспокойством Остина касательно его частной жизни.

Болезнь и госпитализация Ллойда Остина

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин был госпитализирован 1 января в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. Пентагон обнародовал информацию об этом только через четыре дня после доставки чиновника в больницу.

На момент отсутствия, обязанности главы Пентагона исполняла его заместитель Кэтлин Хикс

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