Белорус украл из магазина конструктор Lego «для сына» 3 7.01.2024, 10:53

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Как его наказали?

Суд вынес приговор 49-летнему жителю Минского района, укравшему конструктор Lego из магазина игрушек в Dana Mall. Какое наказание ему назначили, рассказывает агентство «Минск-новости».

В обеденное время мужчина зашел в торговый центр, а именно — в магазин с игрушками. Выждав подходящий момент, когда продавцы отвлеклись, он взял с полки набор конструктора за 1100 рублей и ушел.

Белоруса вычислили по записям камер видеонаблюдения, в отношении него возбудили уголовное дело. Вину он полностью признал, в содеянном раскаялся, похищенное имущество вернул. В свое оправдание мужчина сказал, что конструктор хотел подарить маленькому сыну.

— Обвиняемый работает сторожем в частной компании, ранее к уголовной ответственности не привлекался, — прокомментировала старший помощник прокурора Первомайского района Инна Зубко. — Суд признал его виновным в тайном похищении имущества (краже) и на основании ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил наказание в виде общественных работ на 180 часов.

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