«Верили Соловьеву? Расскажете в час икс прилетевшему маятнику» 1 Виктор Шендерович

7.01.2024, 10:59

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Виктор Шендерович

Послание к идиотам.

Несколько дней назад, после обстрела Белгорода, я вспомнил свой старый текст, за который был забанен Цукербергом. (Видимо, за разжигание ненависти к социальной группе «идиоты»).

Одна моя добрая читательница тот текст тогда сохранила - и более того, тогда же рискнула опубликовать его на «Одноклассниках».

Отчаянной смелости женщина!

А сейчас она прислала его мне. А я снова делюсь им с вами. Потому что читается уже немного иначе... А дайте время: будет читаться и совсем иначе, увы.

Послание к идиотам

Я не про моральные категории — давно проехали эту остановку без остановки.

Я про элементарные, на крепкую троечку хотя бы, знания по предмету «история» — и инстинкт самосохранения, соответственно.

...Скажите, дорогие россияне — обращаюсь к тем из вас, кому в радость «спецоперация на Украине», — вам действительно не приходит в голову, что через какое-то время может прилететь вам?

Вот, в буквальном смысле, снарядом.

Нет?

А что так?

Вы не проходили в школе про «кто к нам с мечом придет»? Вы болели в этот день? Или полагаете, что это историческое наблюдение относится только к тевтонам, а народ-богоносец может себе позволить?

Кто вам это сказал?

Спойлер: вас обманули.

Прилетит непременно. Может быть, не к вам (что было бы как раз справедливо), а к вашим детям или внукам. К вашей трехмесячной девочке, ровеснице девочки Киры, убитой вчера в Одессе при обстреле российскими ракетами.

Нет? Этого не может быть?

Почему?

Путин не допустит?

Так не будет к тому времени никакого Путина. Ну, или будет — в бункере, под порошком или капельницей напоследок, какая разница. И будет лежащая ничком, вконец ухайдоканная войной страна, с которой он слился когда-то в старческом экстазе, предварительно растлив болтовней о ее мнимой красоте и величии.

И будет Украина, под завязку вооруженная Западом (спасибо тому же Путину), выжившая в страшной войне, восстановленная на ваши деньги (как на ваши деньги ее уничтожали), поднявшаяся в полный рост — и ничего не забывшая.

Или вам кажется, что после рек украинской крови, пролитых по вашей милости и под ваше радостное улюлюканье, там не найдется желающих восстановить симметрию? Что вот это всë сойдет вам с рук, и жизнь продолжится как ни в чем не бывало?

Или — что за ваших детей и внуков кто-нибудь заступится?

Заступится, ага. Мировое сообщество выразит озабоченность. Мировое сообщество, оно такое.

Гниение, кровь и позор — почти неизбежная теперь перспектива для России (или того, что останется не ее территории через какое-то время). Это входило в ваши планы? Нет? Скажите: а когда проходили распад римской империи, вы тоже болели? Справку от родителей принесите и привет им передавайте.

И начинайте ждать.

Ах, вы ничего не знали? Вот прямо совсем-совсем ничего — ни про Бучу, ни про Мариуполь, ни про расстрелянных краматорских беженцев? Ах, вы верили Андреевой и Соловьеву? Ну, это совсем другое дело, конечно. Расскажете в час икс прилетевшему маятнику...

Вы идиоты, дорогие россияне, любители буквы Z, вот что я хочу вам сказать.

Соучастники ужасного преступления — это само собой, но какие же вы идиоты!

Виктор Шендерович, «Фейсбук»

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