Байдена призвали обратить внимание на очередную проблему в Беларуси 1 7.01.2024, 11:04

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Джо Байден

О чем речь на этот раз?

Ситуация со свободой религии в Беларуси регрессирует, говорится в заявлении Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF), обратило внимание издание «Позiрк».

Это заявление сделано в связи с тем, что 3 января Александр Лукашенко подписал поправки, корректирующие законы по вопросам деятельности религиозных организаций.

USCIRF констатирует, что поправки «сохраняют наиболее регрессивные положения принятого в 2002 году закона о религии и накладывают еще больше необоснованных ограничений на религиозные общины».

«Вместо того чтобы отменить чрезмерно ограничительный закон о религии, принятый более двух десятилетий назад и не отвечающий международным стандартам в области прав человека, белорусские должностные лица с двойным усердием приняли еще более репрессивный закон о религии, который наделяет власти неограниченным контролем над религиозными общинами и их делами», — заявил глава комиссии Абрахам Купер.

По его словам, общины «окажутся перед сложным выбором: исповедовать свою религию или убеждения «незаконно» или подчиниться жестокому режиму, который без разбора применяет силу и запугивает собственный народ».

В заявлении отмечено, что после протестов 2020 года власти «попытались ликвидировать независимое гражданское общество и подчинить все аспекты общественной жизни государственному контролю и надзору».

Обновленный закон о религии «предъявляет строгие, обременительные требования к религиозным общинам и содержит расплывчатые запреты, которые, вероятно, ограничат мирное выражение религиозных убеждений».

«Закон требует от религиозных общин пройти перерегистрацию в течение года, что, как ожидается, приведет к лишению регистрации десятков небольших религиозных общин, как это было после вступления в силу закона о религии 2002 года», — обращает внимание USCIRF.

Заместитель главы комиссии Фредерик А. Дэви призвал администрацию президента Джо Байдена и Конгресс «уделять приоритетное внимание свободе вероисповедания в рамках усилий правительства США по привлечению Беларуси к ответственности за грубые нарушения прав человека».

USCIRF — самостоятельный консультативный орган правительства США, созданный Конгрессом на двухпартийной основе. Проводит мониторинг соблюдения свободы религии во всем мире и разрабатывает политические рекомендации для президента, госсекретаря и Конгресса.

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