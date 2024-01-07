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«Меня чуть не стошнило»: украинка рассказала о случае с россиянами в Италии

  • 7.01.2024, 11:12
  • 2,518
«Меня чуть не стошнило»: украинка рассказала о случае с россиянами в Италии
София Причина

Девушка-арбитр из Львова столкнулась на стадионе с российскими туристами.

Украинская девушка-арбитр София Причина, после того, как получила статус арбитра ФИФА, отправилась в Италию. Там 25-летняя львовянка посмотрела матч Серии А «Болонья» – «Дженоа», а по дороге на стадион столкнулась с российскими туристами.

О ситуации в общественном транспорте София Причина написала у себя в Instagram.

«Рядом со мной сидит женщина и ее 30-летний сынок. В какой-то момент маманя достает 3-4 евро и дает 100-килограмовому сыночку со словами «попьешь капучинку в центре». Меня чуть не стошнило», – рассказала Причина.

После этого девушка сделала два вывода:

«Украинцы, общайтесь хотя бы за границей на украинском языке, чтобы вас можно было отличить от свиней. Мужчины, будьте самодостаточными, потому что такие ситуации вызывают лишь отвращение», – написала арбитр.

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