Хрипит, хромает, боком ползет: Лукашенко совсем плох 11 7.01.2024, 11:29

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Диктатор явно «сошел с лыжни».

Разговоры о предполагаемом транзите власти в Беларуси подогреваются и тем, что в прошлом году Лукашенко не раз выглядел явно нездоровым, пишет политический обозреватель Александр Класковский.

В мае он прилетел на парад Победы к Владимиру Путину с бинтом на руке, сидел на трибуне со страдальческой миной, к могиле Неизвестного солдата ехал на электрокаре, а затем в Минске поручил произнести праздничную речь министру обороны, чего раньше никогда не было.

Потом диктатор пропал на пять дней, а когда появился в СМИ, то его сравнили с восковой фигурой: столь обильно пришлось ретушировать фото с посещения военного объекта.

В конце года Лукашенко не участвовал в экскурсии по Петербургу, на которую Путин пригласил участников неформального саммита СНГ.

А в Минске на двух совещаниях просто хрипел. Таким же голосом произнес и новогоднее поздравление. Заметно, что он прихрамывает, боком спускается по трапу из самолета.

В общем, образ бравого лыжника и хоккеиста с железным здоровьем явно пошатнулся.

Лукашенко прилетел в Ереван на саммит ОДКБ.



Диктатор с трудом передвигает ноги. pic.twitter.com/5ib3ivNhKR — Сharter97.org (@charter_97) November 23, 2022

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