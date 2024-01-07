Израиль ликвидировал командиров батальона ХАМАС, устроившего резню 7 октября 7.01.2024, 11:37

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Удар возмездия показали на видео.

Армия и общая служба безопасности Израиля отчитались о ликвидации командира батальона ХАМАС, совершившего резню в ряде приграничных израильских населенных пунктов.

Вместе с Нусейратом Исмаилом Сираджем 6 января был уничтожен его заместитель Ахмет Вахаб.

Оба погибли в результате авиаудара ЦАХАЛ в секторе Газа. Об этом сообщает The Times of Israel.

«ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что командир батальона ХАМАС Нусейрат Исмаил Сирадж и его заместитель Ахмед Вахаба были убиты сегодня вечером в результате авиаудара в секторе Газа», – говорится в сообщении.

В совместном заявлении армии и общей службы безопасности Израиля говорится, что Сирадж до назначения командиром батальона ХАМАС «Нусейрат» командовал подразделением боевиков «Нухба». Также он участвовал в производстве террористами ракет.

The IDF and Shin Bet announce that the commander of Hamas's Nuseirat battalion, Ismail Siraj and his deputy, Ahmed Wahaba, were killed in an airstrike this evening in the Gaza Strip. pic.twitter.com/qqZQKFd93U — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 6, 2024

Второй ликвидированный боевик, Вахаба, стал заместителем командира «Нусейрат» после того, как эта должность стала вакантной: в первые недели войны Израиля и ХАМАС его предшественника уничтожила израильская армия.

Батальон «Нусейрат», по данным Израиля, активно участвовал в нападении на это государство 7 октября: террористы подразделения устроили резню в кибуце Беэри (там нашли более 100 тел жестоко убитых людей), а также в нескольких других населенных пунктах в приграничных районах Израиля.

Кроме того, батальон был задействован в обстрелах противотанковыми ракетами и беспилотниками израильских солдат после начала наземной операции в Газе.

Издание также опубликовало видео удара, в ходе которого командиры террористов были ликвидированы.

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