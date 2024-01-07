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Израиль ликвидировал командиров батальона ХАМАС, устроившего резню 7 октября

  • 7.01.2024, 11:37
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Израиль ликвидировал командиров батальона ХАМАС, устроившего резню 7 октября

Удар возмездия показали на видео.

Армия и общая служба безопасности Израиля отчитались о ликвидации командира батальона ХАМАС, совершившего резню в ряде приграничных израильских населенных пунктов.

Вместе с Нусейратом Исмаилом Сираджем 6 января был уничтожен его заместитель Ахмет Вахаб.

Оба погибли в результате авиаудара ЦАХАЛ в секторе Газа. Об этом сообщает The Times of Israel.

«ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что командир батальона ХАМАС Нусейрат Исмаил Сирадж и его заместитель Ахмед Вахаба были убиты сегодня вечером в результате авиаудара в секторе Газа», – говорится в сообщении.

В совместном заявлении армии и общей службы безопасности Израиля говорится, что Сирадж до назначения командиром батальона ХАМАС «Нусейрат» командовал подразделением боевиков «Нухба». Также он участвовал в производстве террористами ракет.

Второй ликвидированный боевик, Вахаба, стал заместителем командира «Нусейрат» после того, как эта должность стала вакантной: в первые недели войны Израиля и ХАМАС его предшественника уничтожила израильская армия.

Батальон «Нусейрат», по данным Израиля, активно участвовал в нападении на это государство 7 октября: террористы подразделения устроили резню в кибуце Беэри (там нашли более 100 тел жестоко убитых людей), а также в нескольких других населенных пунктах в приграничных районах Израиля.

Кроме того, батальон был задействован в обстрелах противотанковыми ракетами и беспилотниками израильских солдат после начала наземной операции в Газе.

Издание также опубликовало видео удара, в ходе которого командиры террористов были ликвидированы.

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