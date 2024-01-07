Хоть святых выноси: Медведев добрался до клавиатуры Анатолий Несмиян

7.01.2024, 11:42

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Анатолий Несмиян

Специфическое «чувство юмора» передалось и Кадырову.

Кадыров, что называется, сдал назад, сообщив, что его предложение обменять пленных на снятие санкций с его лошадей и родственников - это лишь «троллинг». Ну, может быть. У человека такое специфическое чувство юмора. Медведев вон тоже, как до клавиатуры добирается, так хоть святых выноси. Да и главный кандидат - что ни шутка, то все в районе мочеполовой системы. В общем, дело житейское.

Тут другой вопрос. Технически пленные должны содержаться под надзором каких-то органов в особо отведенных местах. И уж точно не являются чьей-то частной собственностью. Губернатор региона - фигура важная, но пока вроде бы ни у одного из них частных тюрем еще не было. Но Кадыров - не простой губернатор. У него и личная армия есть, так почему бы не быть личным концлагерям?

Поэтому само по себе предложение хотя и вызвало негативную реакцию своим содержанием, но никто почему-то не задался вопросом - а как вообще кто-то может торговать людьми, хотя и пленными? И, кстати, еще один вопрос, с Кадыровым не связанный - если у нас не война, а спецоперация, то какой статус у пленных? Задержанные террористы? А как тогда их обменивают - на основании чего?

Анатолий Несмиян, t.me

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