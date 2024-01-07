Ученые подтвердили существование «нанотиранозавров» 7.01.2024, 11:47

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О которых давно спорили.

С момента обнаружения и классификации останков тираннозавров ученых тревожил вопрос: почему время от времени они находят очень похожие на них, но очень маленькие останки? Что это – детеныши тираннозавров или отдельный вид древних рептилий, который просто не вырастал до таких же гигантских размеров?

Новое исследование ученых из Университета Бата и Чикагского университета указывает именно на второй вариант. Существа получили название Nanotyrannus lancensis.

Детали открытия

Несмотря на свое название, нанотиранозавры не были такими маленькими, как может показаться. Имея до 5 метров длины и до 1 500 килограммов веса, они вырастали всего до 15% от размеров взрослого тираннозавра. И хотя это очень много, как для габаритов большинства современных животных, рядом со своими большими «братьями» они действительно выглядели малышами.

После многочисленных исследований было найдено около 150 различий в скелетах двух этих видов, что и позволило выявить их главное отличие. У нанотиранозавров были длинные, цепкие, функциональные передние конечности, а не рудиментарные отростки, как у больших тираннозавров.

При изучении годовых отметин на костях ученые определили средний возраст нанотиранозавров в 13-15 лет, что соответствует возрасту молодых особей тираннозавров. Но отметки располагаются очень плотно, разница в росте костей между годами символическая, что указывает на приближение к максимальному размеру существа, его взросление. Молодые тираннозавры росли быстро и прибавляли по сотне килограммов веса в год, но в этом случае картина совсем другая.

Наконец, не было найдено никаких переходных «подростковых» форм, которые сочетали бы в себе черты двух видов, что и указывает на их различие. Прямое сравнение черепов молодого тираннозавра и нанотираннозавра показало, насколько они отличаются. Первый должен был стать мощным и неуклюжим хищником, а второй уже был подвижным и ловким охотником.

Исследование еще далеко от завершения, ученые не исключают новых открытий.

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