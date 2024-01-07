Bild: В Германии неизвестные дроны шпионят за тренировками украинских военных 9 7.01.2024, 11:52

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Пока ни один беспилотник не удалось приземлить.

Неопознанные дроны каждую неделю летают над военными полигонами и казармами в Германии, но поймать ни одного из них их не удается уже более года.

Как пишет Bild, о появлении беспилотников-шпионов сообщалось с октября 2022 года. Особенно их много над полигонами, где Бундесвер тренирует украинцев.

«Дроны регулярно замечают над военным полигоном Клиц, где Бундесвер тренирует украинцев на Leo 1. На других объектах в воздушное пространство иногда одновременно входят несколько дронов. Это четко организовано и сильно указывает на Россию», - отмечает в комментарии Bild один из экспертов.

Отмечается, что военная полиция использует против дронов устройства для радиопомех, однако это не улучшает ситуацию.

«Бундесвер также подозревает, что за атаками дронов стоит Москва, но не может этого доказать. Потому что ему не удалось достать с неба ни одного дрона», - пишет издание.

Отмечается, что 15 ноября 2023 года Бундесвер основал оперативную группу по беспилотникам, которую возглавил бригадный генерал Вольфганг Йордан. Однако «спустя два месяца ощутимых результатов все еще нет».

Попытки шпионажа за тренировками украинских военных в Германии

В октябре 2022 года Минобороны Германии сообщало, что неизвестные лица пытались шпионить с помощью беспилотников за тренировочным полигоном Бундесвера «Вильдфлекен», где украинские военные обучались на бронеавтомобилях Dingo. Тогда сообщалось, что беспилотников у тренировочного полигона было не менее десяти. Кто стоит за возможной слежкой за украинскими военными, в министерстве не сообщили, но неофициально подозревали, что это может быть Россия.

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