Мошенники нашли еще один способ заработать на «Слове пацана» в Беларуси

Мошенники нашли еще один способ заработать на «Слове пацана» в Беларуси1
- 7.01.2024, 11:58
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Аферисты уже орудуют в Минске.
Интернет-преступники пользуются моментом и находят способы заработать на нашумевшем сериале «Слово пацана». Теперь они объявляют кастинг на второй сезон.
Но не спешите радоваться, если вашу кандидатуру для съемок уже «одобрили» и просят поделиться личной информацией, пишет nashaniva.com со ссылкой на ОНТ.
Объявления о новом кастинге на очередной сезон захлестнули социальные сети. Актеров массовки выбирают не только во всех городах России, но даже в Минске, и уже якобы начались съемки.
В официальной группе проекта сообщили, что информацию распространяют мошенники. И на пути в большое кино можно легко потерять все, что нажили честным трудом.
Перед этим стали популярны фальшивые сайты, где за просмотр сериала просили небольшие деньги, но списывали все.