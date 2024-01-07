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Мошенники нашли еще один способ заработать на «Слове пацана» в Беларуси

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  • 7.01.2024, 11:58
  • 4,584
Мошенники нашли еще один способ заработать на «Слове пацана» в Беларуси

Аферисты уже орудуют в Минске.

Интернет-преступники пользуются моментом и находят способы заработать на нашумевшем сериале «Слово пацана». Теперь они объявляют кастинг на второй сезон.

Но не спешите радоваться, если вашу кандидатуру для съемок уже «одобрили» и просят поделиться личной информацией, пишет nashaniva.com со ссылкой на ОНТ.

Объявления о новом кастинге на очередной сезон захлестнули социальные сети. Актеров массовки выбирают не только во всех городах России, но даже в Минске, и уже якобы начались съемки.

В официальной группе проекта сообщили, что информацию распространяют мошенники. И на пути в большое кино можно легко потерять все, что нажили честным трудом.

Перед этим стали популярны фальшивые сайты, где за просмотр сериала просили небольшие деньги, но списывали все.

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