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Найти «первую леди» Путина

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  • Телеграм-канал «Бегущий по кинолезвию»
  • 7.01.2024, 12:04
  • 7,504
Найти «первую леди» Путина

Сложная задача.

В Америке вышел сериал «Первая леди». Десять серий рассказывают о Мишель Обаме, Бетти Форд и Элеоноре Рузвельт. Во Франции в 2023-м году вышел фильм «Бернадетта» о жене президента Ширака. С Катрин Денев в главной роли.

А где же российские фильмы о «первых леди»? Почему не снимают, например, о нынешней «первой леди»?

Может, причина в том, что установить «первую леди» Путина – сложная задача? Но даже если предположить, то обнаружится, что нет достаточного материала, многое придется домысливать.

С другой стороны, если преодолеть эти препятствия, то что снимать – комедию, драму? Кто даст деньги? Какой отважный режиссер возьмется снимать?

Но, допустим, что деньги нашли и сняли. Какие последствия для участников предприятия? Фильм выйдет в прокат?

В общем, снять фильм о российской «первой леди» - дело невозможное. Но мы приветствуем смельчаков. Пока же будем смотреть об американских первых леди. Это живые люди, а не тени из глубин кремлевских дворцов.

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