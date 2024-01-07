Синоптики рассказали, какая погода будет до конца января в Беларуси 7.01.2024, 12:08

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Морозы ослабят хватку?

В первую неделю января зима резко взяла курс на морозы, но ближе к середине следующей недели они немного ослабят хватку. Мягкая зима вернется, однако погода ожидается очень неустойчивой — белорусы столкнутся с резкими перепадами температуры и давления.

Об этом в эфире ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

В начале следующей недели Беларусь будет находиться в зоне влияния обширного, холодного скандинавского антициклона. Он принесет облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков, лишь днем во вторник по северо-востоку пройдет небольшой снег. Ночью от -11°C по юго-западу до -24°C по северо-востоку. Днем в понедельник, 8 января, от -10 до -15°C, во вторник, 9 января, до -10°C.

В середине недели на смену антициклону придут атмосферный фронт с северо-востока Европы и более теплые воздушные массы с Западной Европы. На большей части территории страны кратковременный снег. Местами туман. Ночью в среду, 10 января, от -2 до -7°C, днем от 0 °C по западу до -8°C по северо-востоку.

В начале второй половины недели будет снежно. Ночью в четверг, 11 января, от -3 до +3°C, в пятницу, 12 января, температура чуть качнется в сторону холода — от -4°C по юго-западу до -17°C по востоку. Днем в четверг около 0, в пятницу резко похолодает — от -10°C по юго-западу до -18°C по северо-востоку.

В выходные ожидается влияние обширного, ненастного атлантического циклона. В большинстве регионов снег. В середине дня в субботу, 13 января, от -9 до -15°C, в воскресенье, 14 января, до -5°C.

А вообще белорусский январь в большинстве дней будет холодным, средняя месячная температура воздуха ожидается ниже климатической нормы, которая составляет от -4,5°C на юго-западе до -8°C на северо-востоке и по сравнению с декабрем понижается почти на 2 °C.

Однако первый месяц в этом году ожидается еще и снежным. Месячное количество осадков предполагается выше средних многолетних значений, то есть от 15 до 20 дней с осадками. В течение месяца снежный покров будет постепенно увеличиваться.

Также нас ждут туманы, гололедные явления, изморозь. На протяжении месяца в среднем ожидается от 3 до 8 дней с метелью.

В январе в среднем бывает от 7 по северо-востоку до 14 дней по юго-западу с оттепелью. На протяжении месяца продолжительность светлого времени суток увеличивается примерно на полтора часа. Продолжительность солнечного сияния за месяц будет составлять от 41 до 55 часов. Солнце поворачивает на лето, а зима — на мороз.

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