Белорусы записали в TikTok феноменальное видео, как отметить Новый год с ребенком 1 7.01.2024, 12:17

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Ролик собрал почти четыре миллиона просмотров.

Жительница Гродно Ярослава и ее муж растят четырехлетнего сына. В этом году родители придумали необычный способ, как отметить Новый год с ребенком так, чтобы времени на праздник хватило еще и родителям. Свою идею они записали на видео и взорвали TikTok.

Идея проста. Когда на часах было 20.55, родители включили по телевизору ролик, где до Нового года якобы остается 10 секунд. Начался обратный отсчет. Мама с папой считали вместе с сыном: «Десять, девять, восемь…». Как только секунды подошли к концу, семья закричала: «С Новым годом!», и, видимо, после этого счастливый ребенок пошел спасть, а мама с папой немного «пожили для себя».

За первый день это видео набрало более миллиона просмотров, а за неделю — 3,6 миллиона. У ролика более 290 тысяч лайков и свыше 1800 комментариев. В своем отношении к идеи пользователи разошлись. Один ей восхищались: «Мне так нравится, и ребенка не мучаете, и «встретил» Новый год». Другие были настроены критично. Некоторым из них Ярослава даже записала видео-ответы, где рассказала, что они с мужем все делают в интересах сына. Так было и на этот раз.

— Наш ребенок «режимный», поэтому он физически не смог бы добыть до полуночи. По этой причине мы решили перенести для него праздник на пару часов раньше, чтобы он испытал весь спектр новогодних эмоций, и спокойно, с подарками лег спать, — объяснила девушка. — Я как человек с двумя педагогическими образованиями знаю, как важен для ребенка режим. Мы живем по режиму уже четыре года и очень счастливы, что он у нас есть.

По словам молодой мамы, благодаря тому, что их сын живет по режиму, у них с мужем есть время на личную жизнь.

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